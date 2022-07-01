Вострецов объявил об учреждении Федерации профсоюзов Херсонской области СОЦПРОФ

Сотрудники предприятий различных сфер учредили Федерацию профсоюзов Херсонской области СОЦПРОФ. Создание организации позволит защитить интересы работников региона в сфере социального и пенсионного обеспечения.
Представитель российского объединения профсоюзов СОЦПРОФ Олег Акимов заявил, что работа представителей трудящихся в Херсонской области имеет важное значение, так как местное население стремится как можно скорее вернуться к мирной жизни, чтобы нормально работать. Отмечается, что идея о создании федерации нашла поддержку у представителей бизнеса и властей Херсонской области.
Глава Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов также подчеркнул, что уровень обеспеченности рабочих Херсонской области должен быть не ниже, чем в России. По его словам, в регионе проживают родственные россиянам люди.
«Люди должны понять, что они и мы — это единое целое. Мы — один народ, который НАТОвские ублюдки при поддержке укрофашистов попытались разобщить. Ничего у них не получится, поскольку гены наших предков сильнее НАТОвской пропаганды», — приводит слова Вострецова Федеральное агентство новостей.
Сергей Вострецов ранее раскрыл главную задачу объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Оно нацелено на обеспечение безопасности труда, заявил он в ходе своего выступления на Международном юридическом форуме.