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Вострецов объявил об учреждении Федерации профсоюзов Херсонской области СОЦПРОФ

Вострецов объявил об учреждении Федерации профсоюзов Херсонской области СОЦПРОФ
Федеральное агентство новостей

Сотрудники предприятий различных сфер учредили Федерацию профсоюзов Херсонской области СОЦПРОФ. Создание организации позволит защитить интересы работников региона в сфере социального и пенсионного обеспечения.

Представитель российского объединения профсоюзов СОЦПРОФ Олег Акимов заявил, что работа представителей трудящихся в Херсонской области имеет важное значение, так как местное население стремится как можно скорее вернуться к мирной жизни, чтобы нормально работать. Отмечается, что идея о создании федерации нашла поддержку у представителей бизнеса и властей Херсонской области.

Глава Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов также подчеркнул, что уровень обеспеченности рабочих Херсонской области должен быть не ниже, чем в России. По его словам, в регионе проживают родственные россиянам люди.

«Люди должны понять, что они и мы — это единое целое. Мы — один народ, который НАТОвские ублюдки при поддержке укрофашистов попытались разобщить. Ничего у них не получится, поскольку гены наших предков сильнее НАТОвской пропаганды», — приводит слова Вострецова Федеральное агентство новостей.

Пресс-служба объединения профсоюзов СОЦПРОФ
Пресс-служба объединения профсоюзов СОЦПРОФ

Сергей Вострецов ранее раскрыл главную задачу объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Оно нацелено на обеспечение безопасности труда, заявил он в ходе своего выступления на Международном юридическом форуме.

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