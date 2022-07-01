Вострецов объявил об учреждении Федерации профсоюзов Херсонской области СОЦПРОФ

Представитель российского объединения профсоюзов СОЦПРОФ Олег Акимов заявил, что работа представителей трудящихся в Херсонской области имеет важное значение, так как местное население стремится как можно скорее вернуться к мирной жизни, чтобы нормально работать. Отмечается, что идея о создании федерации нашла поддержку у представителей бизнеса и властей Херсонской области.