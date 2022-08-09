Вострецов назвал ядерной угрозой России обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Удары ВСУ по Запорожской АЭС стали настоящей ядерной угрозой для России и Европы. Об этом сообщает председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Политик напомнил, что Вооруженные силы Украины применяют американские реактивные системы залпового огня HIMARS во время своих атак по территории АЭС. По его мнению, российским военным следует жестко ответить на подобную провокацию. Ранее президент России Владимир Путин предоставил ВС РФ полное право оценивать поступающие угрозы и принимать необходимые действия для их решения.
«Американские HIMARS руками Зеленского сознательно разрушают Запорожскую атомную электростанцию. Разве это не объявление ядерной войны России?» — подчеркнул Вострецов.
По словам аналитика, Москве также следует предупредить Запад, что удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к уничтожению Киева.