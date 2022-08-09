Вострецов назвал ядерной угрозой России обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Политик напомнил, что Вооруженные силы Украины применяют американские реактивные системы залпового огня HIMARS во время своих атак по территории АЭС. По его мнению, российским военным следует жестко ответить на подобную провокацию. Ранее президент России Владимир Путин предоставил ВС РФ полное право оценивать поступающие угрозы и принимать необходимые действия для их решения.