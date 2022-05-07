Вострецов с иронией назвал Украину «подарком судьбы» для властей США

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Несколько поколений на Украине выросло на лжи о России. Такое заявление сделал глава СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
В беседе с журналистами Федерального агентства новостей эксперт отметил, что главными идеологами конфликта на Украине являются американские власти. Вострецов с иронией назвал Киев «подарком судьбы» для США. Вашингтон использует страну и ее жителей для борьбы с Россией. По его мнению, на территории Украины создавались «биофашисты».
«Вся Украина для них (США. – Прим. ред.) – подарок судьбы и большая лаборатория по производству биофашистов для борьбы с Россией. Надо отдать должное, получилось это у них неплохо. Голова – это (президент Украины Владимир. – Прим.ред.) Зеленский с его администрациями, а гниль им вложили в голову америкосы», – говорится в комментарии Вострецова.
Ранее в Сети появилась информация о передаче Соединенными Штатами разведданных Украине. Американский президент Джо Байден выразил недовольство утечкой данных.
С 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию. ВС РФ находятся на территории соседней страны с целями демилитаризации и денацификации, заверили в Минобороны.