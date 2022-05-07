Вострецов с иронией назвал Украину «подарком судьбы» для властей США

«Вся Украина для них (США. – Прим. ред.) – подарок судьбы и большая лаборатория по производству биофашистов для борьбы с Россией. Надо отдать должное, получилось это у них неплохо. Голова – это (президент Украины Владимир. – Прим.ред.) Зеленский с его администрациями, а гниль им вложили в голову америкосы», – говорится в комментарии Вострецова.