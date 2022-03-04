Вострецов предложил звездам дать концерт в поддержку спецоперации России на Украине

Вострецов предложил звездам дать концерт в поддержку спецоперации России на Украине Новости
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Председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов предложил Министерству культуры России организовать концерты звездных артистов в поддержку специальной операции России на Украине.

Вострецов заявил о необходимости в регулярном проведении подобных концертов. По его словам, все собранные средства с продажи билетов должны пойти на лечение раненых солдат и в качестве поддержки семьям погибших бойцов.

«Артисты без гонорара работают, таким образом внесут общий вклад в победу, и все жители пойдут на них, чтобы ребят поддержать, тема песен патриотическая. И общество мобилизуем, и ребят поддержим», — заявил общественный деятель в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Представитель профсоюзов считает, что россияне желают оказать поддержку военным, принимающим участие в спецоперации в Донбассе, но не знают, как это можно сделать в правовом поле. В связи с этим Вострецов обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил его дать указания главам регионов и Министерству культуры РФ привлечь звездных музыкантов к подобному рода мероприятиям.

 
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