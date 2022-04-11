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    Вострецов поддержал инициативу по лишению гражданства за высказывания против спецоперации

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Prt Scr youtube.com / Профсоюзы СОЦПРОФ

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    Prt Scr youtube.com / Профсоюзы СОЦПРОФ

    Политик Сергей Вострецов поддержал инициативу спикера
    Государственной думы Вячеслава Володина по лишению гражданства России за
    высказывания против специальной военной операции на Украине.

    Володин ранее призвал лишать российского гражданства и
    запрещать въезд в страну для лиц, которые по-предательски поступили по
    отношению к государству. Так он прокомментировал сведения об устройстве на
    работу экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в издание Die Welt.

    Вострецов подчеркнул, что полностью поддерживает позицию
    спикера Госдумы. Политик предложил Овсянниковой ехать в Германию и США, в
    которых предателям все нравится. По его словам, России такие граждане не нужны.

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