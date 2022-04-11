Вострецов поддержал инициативу по лишению гражданства за высказывания против спецоперации

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Политик Сергей Вострецов поддержал инициативу спикера
Государственной думы Вячеслава Володина по лишению гражданства России за
высказывания против специальной военной операции на Украине.
Володин ранее призвал лишать российского гражданства и
запрещать въезд в страну для лиц, которые по-предательски поступили по
отношению к государству. Так он прокомментировал сведения об устройстве на
работу экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в издание Die Welt.
Вострецов подчеркнул, что полностью поддерживает позицию
спикера Госдумы. Политик предложил Овсянниковой ехать в Германию и США, в
которых предателям все нравится. По его словам, России такие граждане не нужны.
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