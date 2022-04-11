Вострецов поддержал инициативу по лишению гражданства за высказывания против спецоперации

Володин ранее призвал лишать российского гражданства и

запрещать въезд в страну для лиц, которые по-предательски поступили по

отношению к государству. Так он прокомментировал сведения об устройстве на

работу экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в издание Die Welt.