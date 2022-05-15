Вострецов обвинил Запад в использовании России как «дешевой бензоколонки»

Также, по мнению Вострецова, пока по Западу не будет нанесен серьезный удар он не успокоится. Он подчеркнул, что Китай и Индия не станут спасать Россию, а НАТО при это продолжает повышать ставки, что может привести к принятию решения о нанесении сокрушительного удара.