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США и другие страны НАТО воспринимали Россию в качестве «дешевой бензоколонки» последние 30 лет. Об этом заявил глава СОЦПРОФ Сергей Вострецов, передает ФАН.
Запад постоянно «гадит» и ведет против России полномасштабную войну, указал Вострецов. По его мнению, как только Москва решила «открыть рот», НАТО продемонстрировал свою сущность во всей красе. Глава СОЦПРОФ отметил, что Кремлю стало «наплевать на волчат в овечьей шкуре».
Также, по мнению Вострецова, пока по Западу не будет нанесен серьезный удар он не успокоится. Он подчеркнул, что Китай и Индия не станут спасать Россию, а НАТО при это продолжает повышать ставки, что может привести к принятию решения о нанесении сокрушительного удара.
Ранее Вострецов обвинил альянс в том, что его страны-учасники целенаправленно разжигают конфликт против России. Он указал, что Запад не думает о последствиях этих действий.