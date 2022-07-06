Востоковед Нелидов назвал новую цель Японии помимо российских Курил

«Поэтому какие-то военные базы строятся в основном на небольших островах на юго-западе государства. Японцы не так давно создали первое морское десантное подразделение. Они базируются на юге. И тут очевидно — если бы основной целью была Россия, то военная инфраструктура развивалась бы на севере Японии», – сказал востоковед в беседе с «ПолитЭкспертом».