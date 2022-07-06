Востоковед Нелидов назвал новую цель Японии помимо российских Курил

Япония готовится к противостоянию с Китаем за спорные острова Сенкаку, но намерена брать под контроль Курилы военным путем. Об этом заявил научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.
Преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД России обратил внимание на последнюю активность Токио в вопросе Курильских островов. По его словам, Япония не планирует забирать российские территории силой. Основным сценарием, к которому готовится Токио, является конфликт с Китаем. Стороны претендуют на острова Сенкаку.
«Поэтому какие-то военные базы строятся в основном на небольших островах на юго-западе государства. Японцы не так давно создали первое морское десантное подразделение. Они базируются на юге. И тут очевидно — если бы основной целью была Россия, то военная инфраструктура развивалась бы на севере Японии», – сказал востоковед в беседе с «ПолитЭкспертом».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Япония демонстрирует недружественную позицию по вопросу участия в проекте «Сахалин-2». По его словам, такие действия не способствуют развитию сотрудничества, информировал телеканал RT.