Востоковед Маслов: Китай применяет тактику «воина-волка» в диалоге с США

«Сейчас китайские дипломаты общаются с Западом на одном языке, постят мемы в соцсетях и не боятся острых высказываний. Жесткий язык требует отвечать ударом на удар, плевком на плевок, нередко в сообщениях используются мемы», — пояснил специалист.