Востоковед Маслов: Китай применяет тактику «воина-волка» в диалоге с США

Взаимодействия Китая с США ведется в рамках тактики «воина-волка», что объясняет особенности «язвительной» манеры общения Пекина с Вашингтоном. Такое мнение выразил востоковед Алексей Маслов, передает издание «ВЗГЛЯД».
«Сейчас китайские дипломаты общаются с Западом на одном языке, постят мемы в соцсетях и не боятся острых высказываний. Жесткий язык требует отвечать ударом на удар, плевком на плевок, нередко в сообщениях используются мемы», — пояснил специалист.
Напомним, что ранее представитель МИД КНР опубликовал в соцсетях картинку, на которой показана разница в понимании Запада и остального мира термина «международное сообщество».