Воссоединение Херсонской области с Россией позволит региону покинуть «дикое поле»

«Земли Новороссии осваивались при Екатерине II. Тогда это было “дикое поле” после русско-турецкой войны. Здесь не было ни людей, ни дорог. Ровным счетом ничего. Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего… Референдум — это наш шанс выйти с “дикого поля”», — написала Губарева.