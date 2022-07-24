Воссоединение Херсонской области с Россией позволит региону покинуть «дикое поле»

Присоединение Херсонской области к России позволит восстановить регион, как в свое время это сделала российская императрица Екатерина II. Об этом заявила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Ранее пресс-служба Херсонской области сообщила о формировании избирательной комиссии. Данный процесс идет в рамках подготовки к проведению выборов и референдума по вхождению региона в состав России.
«Земли Новороссии осваивались при Екатерине II. Тогда это было “дикое поле” после русско-турецкой войны. Здесь не было ни людей, ни дорог. Ровным счетом ничего. Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего… Референдум — это наш шанс выйти с “дикого поля”», — написала Губарева.
По словам замглавы области, сотни тысяч херсонцев смогут показать свою позицию и увидеть результат. Референдум станет легальным инструментом по возвращению народу его земель, подчеркнула Губарева.