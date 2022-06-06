Воспроизведение видео 8К и порт HDMI 2.1 за 75 долларов. Представлена ТВ-приставка Xiaomi Mi Box 4S Max

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Как пишет источник, сегодня на китайском рынке дебютировала ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Box 4S Max. Новинка построена на 12-нанометровой однокристальной системе AMLogic S905X3 с четырехъядерным CPU Arm Cortex-A55 и GPU Arm Mali-G31 MP2. Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, встроенной флеш-памяти – 64 ГБ.





Xiaomi Mi Box 4S Max поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth, использующийся в том числе и для работы пульта дистанционного управления. Есть и встроенный двухдиапазонный адаптер Wi-Fi. Приставка обеспечивает воспроизведение видео 4К или 8K, а также оснащена портом HDMI 2.1. За Xiaomi Mi Box 4S Max в Китае просят эквивалент 75 долларов.