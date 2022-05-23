Воспитатели детсада на севере Москвы потеряли троих малышей во время прогулки

«Сегодня, 23 мая, во время прогулки трое воспитанников покинули территорию дошкольного отделения. Как только воспитатель обнаружила пропажу детей, то незамедлительно вызвала сотрудников полиции и сообщила о случившемся родителям воспитанников. Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости. С ними все в порядке, их здоровью ничего не угрожает.В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в ситуации будут наказаны».