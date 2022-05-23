Воспитатели детсада на севере Москвы потеряли троих малышей во время прогулки

Трое малышей сбежали из детского сада на севере Москвы. Происшествие случилось во время прогулки. Об этом сообщил источник канала РЕН ТВ.
По предварительной информации, детям совместными усилиями удалось нажать кнопку, благодаря которой открылись ворота дошкольного учреждения. В настоящий момент местонахождение воспитанников детсада и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Заместитель директора школы №597 Евгения Заманова прокомментировала ситуацию:
«Сегодня, 23 мая, во время прогулки трое воспитанников покинули территорию дошкольного отделения. Как только воспитатель обнаружила пропажу детей, то незамедлительно вызвала сотрудников полиции и сообщила о случившемся родителям воспитанников. Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости. С ними все в порядке, их здоровью ничего не угрожает.В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в ситуации будут наказаны».