Воспитанницы одного из детсадов Юрюзани пожаловались на заставившую их чистить унитазы воспитательницу

После того, как дети рассказали о данном инциденте родителям, те выразили свое негодование заведующей детским садом. Однако, не найдя там понимания, обратились к депутату ЗСО Ольге Мухометьяровой, а та уже в свою очередь передала в прокуратуру и Рособрнадзор обращение и попросила разобраться.