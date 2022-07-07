Воспитанницы одного из детсадов Юрюзани пожаловались на заставившую их чистить унитазы воспитательницу

Депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова в своем аккаунте «ВКонтакте» сообщила, что к ней обратились с жалобой родители девочек, посещающих один из детских садов Юрюзани.
Как пишет сетевое издание «Губерния – Южный Урал», родители пожаловались на воспитательницу, которая превысила свои служебные полномочия по отношению к их девочкам. По словам пятилетних девочек, воспитательница схватила их за уши и привела на этаж ниже в ясельную группу, где заставила взять ершик, чистить унитазы и стирать «сопливчики».
Это мероприятие являлось наказанием воспитанниц за то, что они плохо себя вели.
После того, как дети рассказали о данном инциденте родителям, те выразили свое негодование заведующей детским садом. Однако, не найдя там понимания, обратились к депутату ЗСО Ольге Мухометьяровой, а та уже в свою очередь передала в прокуратуру и Рособрнадзор обращение и попросила разобраться.