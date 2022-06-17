Восьмилетняя девочка сломала ребра и позвоночник на батуте в подмосковном ТЦ

Ранее врачи Одинцовской областной больницы в Подмосковье спасли жизнь 11-летнему ребенку, которого лошадь ударила копытом в живот, повредив внутренние органы, сообщало РИАМО .

Пострадавшей оказалась восьмилетняя девочка. Прибывшие на место инцидента медики выяснили, что у школьницы из-за неудачного приземления сломаны ребра, градина, а также грудной отдел позвоночника. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ребенок серьезно пострадал при падении с батута в торговом центре в подмосковных Люберцах, передает РЕН ТВ.