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Восемь взрывов прогремело в небе над Белгородом, работает система ПВО

Восемь взрывов прогремело в небе над Белгородом, работает система ПВО
Лобачев Владимир/CC BY-SA 3.0\wikipedia.org

В небе над Белгородом сработала система ПВО — ВСУ предприняли очередную попытку обстрела города. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, прогремело около восьми взрывов.

Отмечается, что взрывы местные жители слышали около 14:40 (по мск). В некоторых домах дрожали стекла, звуки взрывов были слышны и в центре Белгорода. Предполагается, что работала система ПВО.

Накануне вечером с украинской стороны был нанесен удар по подстанции в городе — электричество отключилось в ряде районов, однако вскоре подача электроэнергии была восстановлена.

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