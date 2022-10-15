Восемь взрывов прогремело в небе над Белгородом, работает система ПВО

В небе над Белгородом сработала система ПВО — ВСУ предприняли очередную попытку обстрела города. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, прогремело около восьми взрывов.
Отмечается, что взрывы местные жители слышали около 14:40 (по мск). В некоторых домах дрожали стекла, звуки взрывов были слышны и в центре Белгорода. Предполагается, что работала система ПВО.
Накануне вечером с украинской стороны был нанесен удар по подстанции в городе — электричество отключилось в ряде районов, однако вскоре подача электроэнергии была восстановлена.