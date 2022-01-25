Восемь стран без колебаний поддержат Россию в случае военного конфликта с США

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Россия не останется в одиночестве в случае военного конфликта с НАТО. С таким заявлением выступили обозреватели китайского издания Sohu.

Противостояние РФ и Запада выходит на новый уровень. Предложенный Москвой проект гарантий взаимной безопасности не нашел отклика в Соединенных Штатах. Более того, Вашингтон и некоторые его союзники принялись с новой силой нагнетать ситуацию вокруг Украины, распространяя слухи о «российском вторжении». Исходя из этого, китайские аналитики высоко оценивают возможность военного столкновения РФ и США.

«Являясь единственной сверхдержавой в мире, Соединенные Штаты в настоящее время имеют весьма очевидные преимущества в оборонной сфере над всеми своими конкурентами – с точки зрения как военных инвестиций, так и научно-технического потенциала. Обусловлено это огромным военным бюджетом», – приводит «ПолитРоссия» перевод статьи Sohu.

Преимуществом США является и членство в НАТО, что дает Пентагону основание рассчитывать на помощь союзников, некоторые из которых с большой охотой готовы выступить против России. В то же время и Москва совершенно справедливо может рассчитывать на помощь в случае начала военного конфликта. По мнению аналитиков из КНР, сразу восемь стран без каких-либо колебаний поддержат РФ. Главным образом, речь идет о бывших республиках СССР: Белоруссии, Казахстане, Армении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане. Восьмым союзником России авторы статьи видят Сирию. Такая поддержка вкупе с внушительным арсеналом самого современного вооружения позволяет Москве рассчитывать на успех в таком противостоянии.

 
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