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    Восемь матросов с крейсера «Москва» завершают лечение в Севастополе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Восемь матросов с крейсера «Москва» завершают лечение в Севастополе

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     MOD Russia/via Globallookpress.com

    Восемь легкораненых матросов с крейсера «Москва» готовятся к выписке после лечения в Севастополе, сообщает пресс-служба губернатора региона Михаила Развожаева.

    «Все военнослужащие находятся на финальной стадии выздоровления. Сейчас у них хорошее самочувствие», — говорится в сообщении.

    Матросы гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» практически завершили лечение в госпитале министерства обороны в Омеге. В ближайшее время бойцы смогут вернуться на службу.

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