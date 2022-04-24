Восемь матросов с крейсера «Москва» завершают лечение в Севастополе

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Восемь легкораненых матросов с крейсера «Москва» готовятся к выписке после лечения в Севастополе, сообщает пресс-служба губернатора региона Михаила Развожаева.
«Все военнослужащие находятся на финальной стадии выздоровления. Сейчас у них хорошее самочувствие», — говорится в сообщении.
Матросы гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» практически завершили лечение в госпитале министерства обороны в Омеге. В ближайшее время бойцы смогут вернуться на службу.
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