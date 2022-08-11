Восемь лет закалялась сталь: легенда Донбасса Леший рассказал о подвигах своего подразделения

— Я воевал и буду воевать за Донбасс, это моя Родина и я хочу отметить, что это отдельная территория. Мы не русские и не украинцы, мы — Донбасс. У меня есть друзья евреи, татары. Война в Донбассе еще не закончилась, но в любом случае мы победим. Я — украинец и этим горжусь. У меня и фамилия украинская — Марийченко, и родился я в Донбассе. Я легко разговариваю на украинском, но главное, что я защищаю свою землю.