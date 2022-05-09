Воры попались из-за меток AirTag. В Австралии украденные вещи и злоумышленников удалось найти благодаря меткам Apple

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Метки Apple AirTag уже не раз фигурировали в историях, связанных с отслеживанием людей и кражей имущества, но недавно произошла обратная история.





Недавно житель Сиднея в один не самый лучший для него день обнаружил, что кто-то проник в его машину и украл технику на сумму более 7000 долларов. Воры забрали ноутбук, камеру Sony, бумажник, камеру GoPro и другие вещи.

Однако злоумышленники не знали (или не придали значения) тому, что в сумке ноутбука и на камере были метки AirTag. В итоге полиция легко обнаружила злоумышленников и задержала их, вернув украденные вещи владельцу.

Само собой, хорошо подготовленные воры с большой долей вероятности учтут современные тенденции и проверят вещи на наличие Bluetooth-меток, но многие кражи происходят спонтанно и без подготовки, и тут подобные современные устройства могут очень пригодиться владельцам.