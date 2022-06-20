Воронка глубиной в человеческий рост: появились первые кадры обстрела Донецка западными ракетами

Число раненных мирных жителей из-за обстрела Донецка выросло до четырех человек, передает РИА Новости со ссылкой на штаб теробороны ДНР. Специальный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте обстрела, запечатлев последствия разрушительного удара украинской армии, вероятно, применившей западную артиллерию.
«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Куйбышевском районе Донецка число раненых возросло до 4 человек, включая ребенка 2012 г.р.», — сообщается в Telegram-канале штаба ДНР.
Судя по характеру повреждений, передает наш собкор, Вооруженные силы Украины применили одну из западных ракетных систем. Какую именно – предстоит выяснить. Велика вероятность, что украинские военные задействовали американскую РСЗО HIMARS. Пока остается лишь констатировать, что в земле остались воронки высотою в человеческий рост.
Напомним, интенсивность обстрелов Донецка значительно возросла с 13 июня. ВСУ ведут огонь практически по всем городским районам. Наибольшие повреждения нанесены Киевскому, Петровскому, Пролетарскому и Куйбышевскому районам.