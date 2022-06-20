Воронка глубиной в человеческий рост: появились первые кадры обстрела Донецка западными ракетами

Судя по характеру повреждений, передает наш собкор, Вооруженные силы Украины применили одну из западных ракетных систем. Какую именно – предстоит выяснить. Велика вероятность, что украинские военные задействовали американскую РСЗО HIMARS. Пока остается лишь констатировать, что в земле остались воронки высотою в человеческий рост.