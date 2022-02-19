Воронежская область ввела режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса

Регион ввел режим повышенной готовности на фоне прибытия беженцев из Донбасса. Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей в Россию на фоне угрозы от Киева. В первую очередь это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

«Постановляю: 1. ввести с 15:00 19.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация режим повышенной готовности», — сказано в тексте указа.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Он сделал специальное обращение ко всем мужчинам, которые могут взяться за оружие, сообщал «Царьград».

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