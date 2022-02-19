Воронежская область ввела режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса

Воронежская область ввела режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса Новости
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Регион ввел режим повышенной готовности на фоне прибытия беженцев из Донбасса. Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей в Россию на фоне угрозы от Киева. В первую очередь это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

«Постановляю: 1. ввести с 15:00 19.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация режим повышенной готовности», — сказано в тексте указа.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Он сделал специальное обращение ко всем мужчинам, которые могут взяться за оружие, сообщал «Царьград».

 
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