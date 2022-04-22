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    Воронежец с ножом пытался ограбить пенсионерку и продавщицу чебуречной

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Воронежец с ножом пытался ограбить пенсионерку и продавщицу чебуречной

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    pixabay.com

    Полицейские в Воронеже задержали 33-летнего грабителя. Тот
    сначала угрожал ножом старушке, а затем набросился на продавщицу торгового
    павильона, нанеся ей несколько колото-ножевых ранений.

    Происшествие случилось 19 апреля на Волгоградской улице, пишет
    информационный портал «Провинция.ру».
    Злоумышленник, угрожая ножом, попытался ограбить 70-летнюю женщину. Но у той
    оказалось с собой только 50 рублей, и она их не отдала. Тогда мужчина зашел в
    павильон и хотел забрать у продавца деньги из кассы. Женщина отказалась отдавать
    деньги и получила несколько ударов ножом. Крики из павильона услышал прохожий,
    который сообщил об этом проезжавшим мимо стражам порядка.

    Правоохранители вызвали «скорую» для продавщицы и оказали ей
    первую помощь. Пострадавшая была госпитализирована. Подозреваемого задержали неподалеку
    от места инцидента. Нож у грабителя изъяли, против него было возбуждено
    уголовное дело о разбое и покушении на убийство.

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