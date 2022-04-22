Воронежец с ножом пытался ограбить пенсионерку и продавщицу чебуречной

Происшествие случилось 19 апреля на Волгоградской улице, пишет

информационный портал «Провинция.ру».

Злоумышленник, угрожая ножом, попытался ограбить 70-летнюю женщину. Но у той

оказалось с собой только 50 рублей, и она их не отдала. Тогда мужчина зашел в

павильон и хотел забрать у продавца деньги из кассы. Женщина отказалась отдавать

деньги и получила несколько ударов ножом. Крики из павильона услышал прохожий,

который сообщил об этом проезжавшим мимо стражам порядка.