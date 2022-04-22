Воронежец с ножом пытался ограбить пенсионерку и продавщицу чебуречной

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Полицейские в Воронеже задержали 33-летнего грабителя. Тот
сначала угрожал ножом старушке, а затем набросился на продавщицу торгового
павильона, нанеся ей несколько колото-ножевых ранений.
Происшествие случилось 19 апреля на Волгоградской улице, пишет
информационный портал «Провинция.ру».
Злоумышленник, угрожая ножом, попытался ограбить 70-летнюю женщину. Но у той
оказалось с собой только 50 рублей, и она их не отдала. Тогда мужчина зашел в
павильон и хотел забрать у продавца деньги из кассы. Женщина отказалась отдавать
деньги и получила несколько ударов ножом. Крики из павильона услышал прохожий,
который сообщил об этом проезжавшим мимо стражам порядка.
Правоохранители вызвали «скорую» для продавщицы и оказали ей
первую помощь. Пострадавшая была госпитализирована. Подозреваемого задержали неподалеку
от места инцидента. Нож у грабителя изъяли, против него было возбуждено
уголовное дело о разбое и покушении на убийство.