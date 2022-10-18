Воробьев сообщил о досрочном завершении частичной мобилизации в Подмосковье

Глава Подмосковья напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что призыв граждан на военную службу должен завершиться в течение двух недель. Учитывая, что заявление российский лидер сделал на прошлой неделе, а необходимый объем уже выполнен, можно сделать вывод, что в Московской области программа завершена, отметил Воробьев.