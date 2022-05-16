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    Воробьев призвал задействовать неиспользуемые объекты для поддержки экономики Подмосковья

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Воробьев призвал задействовать неиспользуемые объекты для поддержки экономики Подмосковья

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Экономику Подмосковья можно поддерживать, если задействовать неиспользуемые объекты или земельные участки. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

    Губернатор отдал соответствующее поручение в рамках совещания. Министру имущественных отношений Подмосковья Наталье Адигамовой необходимо подготовить доклад. В нем будет отражены представления для бизнесменов об активах региона, пишет телеканал «360».

    «Еще одна важная деталь в части поддержки экономики — неиспользуемое имущество. Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности и которые мы должны активно вовлекать в оборот», — добавил Воробьев.

    Бизнесмены, по словам губернатора, смогут реализовать свои проекты на новых землях и объектах. Новая экономика Подмосковья направлена на привлечение инвесторов, поддержку предпринимателей, заключил Воробьев.

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