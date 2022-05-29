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Воробьев отправился в спортзал вместо церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

Воробьев отправился в спортзал вместо церемонии закрытия Каннского кинофестиваля
globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Российский певец Алексей Воробьев рассказал, на что променял церемонию закрытия Каннского кинофестиваля. Как оказалось, артист предпочел отправиться в спортзал. 

Недавно исполнитель хита «Сумасшедшая» опубликовал в социальных сетях фотографию с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля. Вокалист отметил, что мероприятие вышло невероятно красивым. Однако сам он решил в нем не участвовать.

«Все это было на сцене, пока я под удивленные взгляды охранников прошел по красной дорожке и направился к выходу еще до начала церемонии, чтобы свой невероятный вечер провести в спортзале», — написал артист в Telegram-канале. 

Пользователи Сети пришли к выводу, что Воробьева не было в списке приглашенных звезд. Именно поэтому он так быстро покинул мероприятие и провел время в спортзале. 

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2022 года получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Это черная комедия с Вуди Харрельсоном в одной из главных ролей.

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