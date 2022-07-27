Вопрос о продаже Twitter Илону Маску вынесут на голосование акционеров

Американская компания Twitter проведет специальное собрание для решения судьбы сделки по приобретению одноименной соцсети предпринимателем Илоном Маском. Встреча пройдет 13 сентября 2022, говорится в уведомлении.
Компания «привержена закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском». Совет директоров компании единогласно рекомендует акционерам проголосовать за сделку с предпринимателем.
«Специальное собрание будет проведено 13 сентября 2022 года. На специальном собрании вас попросят проголосовать по предложению об одобрении соглашения и плана по слиянию от 25 апреля 2022 года с X Holdings I, Inc», — говорится в сообщении.
Ранее предприниматель отказался от приобретения социальной сети Twitter. Однако имеет ли право Маск в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о слиянии, будет решать суд. Слушанья назначены на октябрь.