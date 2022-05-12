Вопреки рынку. Haval H9 подешевел в России сразу на полмиллиона рублей

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Еще недавно Haval H9 возглавлял перечень самых дорогих китайских авто в России, но уже сегодня большой внедорожник утратил это не очень-то почетное звание: производитель снизил стоимость H9 сразу на полмиллиона рублей. В нынешних условиях снижение цены или скидки, причем такие существенные, это пока еще редкость.





Самый доступный Haval H9 в базовой комплектации Comfort сейчас можно купить только с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 218 л.с. за 4,4 миллиона рублей. Аналогичный вариант со 190-сильным дизелем из гаммы исчез.

Haval H9 «средней» комплектации Elite по-прежнему предлагается и с бензиновым, и с дизельным двигателями. Цена – от 4,6 до 4,72 миллиона рублей. Наконец, топовый Haval H9 в исполнении Premium отныне предлагается по цене от 4,8 миллиона рублей. Он, как и прежде, доступен только с бензиновым двигателем, а полный привод и 8-ступенчатый «автомат» по умолчанию идут во всех версиях.

Напомним также, что всего 10 дней тому назад Haval снизил стоимость кроссовера Jolion на 220 000 рублей. Снижение цен в нынешних условиях может позволить Haval нарастить долю на рынке. Согласно апрельской статистике Haval входит в топ-10 автомобильных брендов России.