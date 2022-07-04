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Вооруженные в масках грабители обчистили ювелирный магазин в Новосибирске

Вооруженные в масках грабители обчистили ювелирный магазин в Новосибирске
pxhere.com

Злоумышленники с огнестрельным оружием ограбили ювелирный магазин в Кировском районе Новосибирска. Происшествие случилось на улице Громова, сообщили местные СМИ.

По словам очевидцев, рано утром неизвестные ворвались в торговую точку, пряча лица за масками, разбили витрины и устроили стрельбу. Похитив драгоценности, преступники скрылись.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас сотрудники магазина подсчитывают размер материального ущерба. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемых.

новосибирск ограбление ювелирный магазин
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