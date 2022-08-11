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Вооруженные топором мужчины разбили иномарку и ограбили водителя в Петербурге

Вооруженные топором мужчины разбили иномарку и ограбили водителя в Петербурге
pxhere.com

Двое мужчин с топором напали на иномарку, остановившуюся на перекрестке в Приморском районе Петербурга. Инцидент произошел на Торжковской улице, рассказали очевидцы в социальных сетях.

Согласно опубликованным данным, злоумышленники разбили стекла и повредили кузов у машины Hyundai Solaris, а также забрали деньги у водителя. После этого преступники сели в свой автомобиль и скрылись.

В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемых. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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