Вооруженные топором мужчины разбили иномарку и ограбили водителя в Петербурге

Двое мужчин с топором напали на иномарку, остановившуюся на перекрестке в Приморском районе Петербурга. Инцидент произошел на Торжковской улице, рассказали очевидцы в социальных сетях.
Согласно опубликованным данным, злоумышленники разбили стекла и повредили кузов у машины Hyundai Solaris, а также забрали деньги у водителя. После этого преступники сели в свой автомобиль и скрылись.
В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемых. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.