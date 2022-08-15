Вооруженные сторонники Трампа заявили о тираническом режиме Байдена на акции протеста

«Мы здесь в поддержку Трампа из-за того, что с ним случилось, из-за незаконного обыска с ФБР в его доме в Мар-а-Лаго. Мы устали от этого тиранического правительства, называемого “режимом Байдена”. Мы не будем стоять в стороне, и мы не отступим», – объяснила свою позицию одна из участниц протеста.