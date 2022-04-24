Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по Петровскому району Донецка

По данным Штаба территориальной обороны республики, в

результате атаки Вооруженных сил Украины была повреждена городская инфраструктура.

Украинский снаряд нарушил работу одной из базовых станций «Феникс». В связи с

этим возможны сбои сигнала мобильного оператора, уточнили в ведомстве.