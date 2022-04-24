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    Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по Петровскому району Донецка

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по Петровскому району Донецка

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    Федеральное агентство новостей

    Украинские войска в очередной раз открыли огонь по жилым
    районам Донецка, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в
    Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Военные ДНР в 11:00 зафиксировали удар со стороны ВСУ по Петровскому
    району города. Всего по столице Донецкой Народной Республики было выпущено
    четыре артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра.

    По данным Штаба территориальной обороны республики, в
    результате атаки Вооруженных сил Украины была повреждена городская инфраструктура.
    Украинский снаряд нарушил работу одной из базовых станций «Феникс». В связи с
    этим возможны сбои сигнала мобильного оператора, уточнили в ведомстве.

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