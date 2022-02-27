Вооруженные силы Украины десять раз обстреляли территорию ЛНР

Украинские военные десять раз обстреляли территорию ЛНР. Соответствующая информация опубликована представительством ЛНР в СЦКК.

Ущерб нанесен инфраструктуре нескольких населенных пунктов. Так, в Кировске и Первомайске без газа из-за повреждения труб остались свыше 160 домов. В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, что привело к возгоранию 200 тонн дизельного топлива.

«Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано 10 обстрелов по 8 населенным пунктам Республики», — гласит сообщение.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин решил начать вынужденную спецоперацию на Украине с целью защитить мирное население Донбасса. Глава государства также подчеркнул, что Киев не оставил Москве иного выбора.

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