Вооруженные силы России объявили о старте режима тишины с 31 марта

Alexander Rekun / Global Look Press MOD Russiavia / Global Look Press Pavel Nemecek / CTK Photo / Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Alexander Rekun / Global Look Press MOD Russiavia / Global Look Press Pavel Nemecek / CTK Photo / Global Look Press

На территории Украины с 31 марта 10:00 стартует «режим
тишины». Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Сообщается, что прекращение огня позволит создать
дополнительный гуманитарный коридор, через который будет эвакуировано мирное
население. Он будет действовать между Мариуполем и Запорожьем.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины. Мирному населению ничего не угрожает.

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