Вооруженные силы России объявили о старте режима тишины с 31 марта

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На территории Украины с 31 марта 10:00 стартует «режим
тишины». Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.
Сообщается, что прекращение огня позволит создать
дополнительный гуманитарный коридор, через который будет эвакуировано мирное
население. Он будет действовать между Мариуполем и Запорожьем.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины. Мирному населению ничего не угрожает.
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