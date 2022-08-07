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Вооруженные силы РФ используют на Украине «тувинское шифрование»

Вооруженные силы РФ используют на Украине «тувинское шифрование»
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Стало известно о новом способе, используемом военнослужащими ВС РФ для нейтрализации украинских средств радиотехнической разведки. Его активно обсуждают в украинских соцсетях.

Якобы при штурме города Лиман служба радиоэлектронной разведки ВСУ с легкостью ловила переговоры российских военных, правда раскрыть их замыслы это не помогло. Дело в том, что подразделения Вооруженных сил РФ, участвующие в штурме, общались между собой в прямом эфире на тувинском языке, которого не понимали украинские военные. Сложившаяся ситуация объясняется особенностью комплектования российских военных подразделений — на Лиман наступали в основном военнослужащие из Республики Тыва.

Заметим, что это не единственный случай в мировой военной истории, когда для «шифрования» сообщений использовались носители редкого языка.

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RusNewsToday24
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