Вооруженные силы РФ используют на Украине «тувинское шифрование»

Якобы при штурме города Лиман служба радиоэлектронной разведки ВСУ с легкостью ловила переговоры российских военных, правда раскрыть их замыслы это не помогло. Дело в том, что подразделения Вооруженных сил РФ, участвующие в штурме, общались между собой в прямом эфире на тувинском языке, которого не понимали украинские военные. Сложившаяся ситуация объясняется особенностью комплектования российских военных подразделений — на Лиман наступали в основном военнослужащие из Республики Тыва.