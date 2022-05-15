Вооруженные байкеры устроили массовую драку с семью пострадавшими в Массачусетсе

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Семь человек пострадали в ходе массовой драки байкеров в американском штате Массачусетс. О происшествии рассказали представители местной полиции.
По предварительным данным, инцидент произошел в городе Фолл-Ривер. В потасовке участвовали более 50 членов конкурирующих мотоклубов.
Пострадавших доставили в больницу с ножевыми ранениями и травмами от ударов тупым предметом. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
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