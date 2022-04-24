Вооруженное нападение в кафе Стамбула обернулось гибелью одного человека

Ранее стало известно, что неизвестные устроили стрельбу в одном

из кафе в израильском Рахате. По

предварительным данным, одним из нападавших мог быть вооруженный мужчина в

спортивном костюме, которые попал на камеры видеонаблюдения, сообщал «Царьград».