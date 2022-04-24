    В тренде

    Вооруженное нападение в кафе Стамбула обернулось гибелью одного человека

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вооруженное нападение в кафе Стамбула обернулось гибелью одного человека

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Xinhua

    Группа вооруженных людей напала на
    посетителей кафе в Стамбуле. В результате инцидента со стрельбой один человек погиб, еще
    один получил ранения и был госпитализирован, сообщает новостной портал
    Haberturk.

    По данным издания, злоумышленники открыли огонь в кафе «Багджылар».
    Сотрудники полиции начали расследование дерзкого нападения на посетителей
    заведения общепита. В настоящий момент стражи порядка проводят оперативные
    мероприятия для того, чтобы установить личности нападавших и поймать
    преступников.

    Ранее стало известно, что неизвестные устроили стрельбу в одном
    из кафе в израильском Рахате. По
    предварительным данным, одним из нападавших мог быть вооруженный мужчина в
    спортивном костюме, которые попал на камеры видеонаблюдения, сообщал «Царьград».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »