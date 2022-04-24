Вооруженное нападение в кафе Стамбула обернулось гибелью одного человека

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Группа вооруженных людей напала на
посетителей кафе в Стамбуле. В результате инцидента со стрельбой один человек погиб, еще
один получил ранения и был госпитализирован, сообщает новостной портал
Haberturk.
По данным издания, злоумышленники открыли огонь в кафе «Багджылар».
Сотрудники полиции начали расследование дерзкого нападения на посетителей
заведения общепита. В настоящий момент стражи порядка проводят оперативные
мероприятия для того, чтобы установить личности нападавших и поймать
преступников.
Ранее стало известно, что неизвестные устроили стрельбу в одном
из кафе в израильском Рахате. По
предварительным данным, одним из нападавших мог быть вооруженный мужчина в
спортивном костюме, которые попал на камеры видеонаблюдения, сообщал «Царьград».