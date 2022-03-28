Вооруженная девушка из Красноярска убила отца перед стрельбой в детсаду

По сообщениям СМИ, 20-летняя злоумышленница ворвалась

в здание, однако опасный предмет в ее руках заметила инструктор по физкультуре.

Бдительная сотрудница повалила гражданку на пол, но та успела выстрелить. Пуля

попала в стену, никто не пострадал. Работницы детского сада удерживали

преступницу до прибытия правоохранителей.