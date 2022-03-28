Вооруженная девушка из Красноярска убила отца перед стрельбой в детсаду

https://pixabay.com/ Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

https://pixabay.com/

Жительница Красноярска открыл огонь из ружья в одном из
местных детских садов. Перед тем как совершить нападение на учреждение, девушка
убила своего отца. Она призналась в содеянном на допросе.

По сообщениям СМИ, 20-летняя злоумышленница ворвалась
в здание, однако опасный предмет в ее руках заметила инструктор по физкультуре.
Бдительная сотрудница повалила гражданку на пол, но та успела выстрелить. Пуля
попала в стену, никто не пострадал. Работницы детского сада удерживали
преступницу до прибытия правоохранителей.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »