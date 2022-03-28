Вооруженная девушка из Красноярска убила отца перед стрельбой в детсаду

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Жительница Красноярска открыл огонь из ружья в одном из
местных детских садов. Перед тем как совершить нападение на учреждение, девушка
убила своего отца. Она призналась в содеянном на допросе.
По сообщениям СМИ, 20-летняя злоумышленница ворвалась
в здание, однако опасный предмет в ее руках заметила инструктор по физкультуре.
Бдительная сотрудница повалила гражданку на пол, но та успела выстрелить. Пуля
попала в стену, никто не пострадал. Работницы детского сада удерживали
преступницу до прибытия правоохранителей.
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