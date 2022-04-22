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    Volvo XC90 возглавил рейтинг самых нержавеющих премиальных авто

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Volvo XC90 возглавил рейтинг самых нержавеющих премиальных авто

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     wikipedia.org/Zufallspotter/CC BY-SA 4.0

    Автоэксперты перечислили
    самые надежные иномарки, которые на протяжении длительного периода остаются не подвержены
    коррозии кузова. Список возглавил
    кроссовер Volvo XC90.

    Список открыл BMW пятой серии E60. Следом за ним расположился
    Mercedes-Benz S-класса W221 дорестайлинговой версии 2013 года. Далее идет Audi
    Q5. SUV
    прославился своей надежностью
    благодаря тому, что его кузов проходит двустороннюю оцинковку.  

    На третьем месте
    расположился BMW X5. Как отмечают автоэксперты, этот кроссовер крайне редко
    подвергается коррозии, в основном только после некачественного ремонта кузова. Второе
    место досталось Audi A6 в исполнении C6. Эта модель выпускалась до 2011 года.
    Лидером рейтинга признан Volvo XC90. Кроссовер родом из Швеции сделан из высококачественной
    стали. Кроме того, он проходит особый контроль при сборке, поэтому ржавчина на
    кузове Volvo XC90 появляется редко, передает портал NJcar.

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