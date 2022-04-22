Volvo XC90 возглавил рейтинг самых нержавеющих премиальных авто

На третьем месте

расположился BMW X5. Как отмечают автоэксперты, этот кроссовер крайне редко

подвергается коррозии, в основном только после некачественного ремонта кузова. Второе

место досталось Audi A6 в исполнении C6. Эта модель выпускалась до 2011 года.

Лидером рейтинга признан Volvo XC90. Кроссовер родом из Швеции сделан из высококачественной

стали. Кроме того, он проходит особый контроль при сборке, поэтому ржавчина на

кузове Volvo XC90 появляется редко, передает портал NJcar.