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Волонтеры ведут поиски пропавшей две недели назад женщины в Екатеринбурге

Волонтеры ведут поиски пропавшей две недели назад женщины в Екатеринбурге
pxhere.com

Правоохранители и волонтеры ищут 38-летнюю женщину, которая бесследно исчезла в Екатеринбурге. Последний раз она выходила на связь с близкими 18 июля. Об этом сообщили в отряде «Лиза Алерт».

По предварительным данным, гражданка отправилась в магазин и не вернулась. Ее сожитель, с которым часто случались ссоры, не смог подробно описать события того дня.

Добровольцы распространили ориентировки. Приметы: рост 168 сантиметров, телосложение нормальное, черные волосы и карие глаза. Была одета в белую футболку, синие шорты, светлые кроссовки. С собой взяла темно-синий рюкзак.

Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на установление точного местонахождения пропавшей. В ходе операции будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

На Сахалине пять грибников заблудились в лесу, передает телеканал «360». Спасатели выдвинулись на поиски.

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