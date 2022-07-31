Волонтеры ведут поиски пропавшей две недели назад женщины в Екатеринбурге

Правоохранители и волонтеры ищут 38-летнюю женщину, которая бесследно исчезла в Екатеринбурге. Последний раз она выходила на связь с близкими 18 июля. Об этом сообщили в отряде «Лиза Алерт».
По предварительным данным, гражданка отправилась в магазин и не вернулась. Ее сожитель, с которым часто случались ссоры, не смог подробно описать события того дня.
Добровольцы распространили ориентировки. Приметы: рост 168 сантиметров, телосложение нормальное, черные волосы и карие глаза. Была одета в белую футболку, синие шорты, светлые кроссовки. С собой взяла темно-синий рюкзак.
Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на установление точного местонахождения пропавшей. В ходе операции будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
На Сахалине пять грибников заблудились в лесу, передает телеканал «360». Спасатели выдвинулись на поиски.