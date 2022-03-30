Волонтеры в Петербурге спасли кошку, выброшенную из окна в полиэтиленовых мешках

pixabay/PD Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

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pixabay/PD

Волонтеры спасли кошку, выброшенную из окна одного из домов
в Невском районе Санкт-Петербурга. Животное было «упаковано» в два
полиэтиленовых мешка, сообщает сообщество «КОШКИСПАС» на своей странице в
социальной сети «ВКонтакте».

К волонтерам обратились местные жители, рассказав, что
кошка в пакете сидит на дереве в течение нескольких дней. Добровольцы сняли
питомца с дерева и отнесли ее греться в машину. Ручки пакетов обхватывали шею
несчастного животного. Вероятно, кошку выбросили из окна многоэтажки хозяева.
Сейчас четвероногий друг находится в приюте для животных. Поскольку она два дня
пробыла на улице, кошка успела простыть, и теперь ей нужно пройти курс лечения. 

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