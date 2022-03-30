Волонтеры в Петербурге спасли кошку, выброшенную из окна в полиэтиленовых мешках

К волонтерам обратились местные жители, рассказав, что

кошка в пакете сидит на дереве в течение нескольких дней. Добровольцы сняли

питомца с дерева и отнесли ее греться в машину. Ручки пакетов обхватывали шею

несчастного животного. Вероятно, кошку выбросили из окна многоэтажки хозяева.

Сейчас четвероногий друг находится в приюте для животных. Поскольку она два дня

пробыла на улице, кошка успела простыть, и теперь ей нужно пройти курс лечения.