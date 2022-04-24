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    Волонтеры в Новой Каховке поднимают Знамена Победы впервые с 2014 года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Волонтеры в Новой Каховке поднимают Знамена Победы впервые с 2014 года

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    wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

    Впервые за восемь лет в Новой Каховке в Херсонской области поднимают
    Знамя Победы. Это копии алого советского флага, водруженного над Рейхстагом в
    1945-м.

    Долгожданное жителями Херсонской области событие сразу
    попало в Сеть, ведь целых восемь лет любая демонстрация символики ССCP считалась
    уголовно наказуемой. Однако в 2022 году, с освобождением города российскими солдатами
    от украинских националистов, местные жители смогут встретить 9 Мая без опасений.

    Поднимают алое знамя волонтеры общественной организации «Дорога
    жизни». Она создана членами антифашистских, ветеранских и казачьих организаций
    Новой Каховки. Она отмечают, что их цель — добровольческая работа и сохранение исторической
    памяти народа.

    Российские военные продолжают специальную операцию,
    инициированную президентом России Владимиром Путиным. В ее рамках необходимо демилитаризовать
    и денацифицировать Украину, сообщил глава государства.

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