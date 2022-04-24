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Впервые за восемь лет в Новой Каховке в Херсонской области поднимают
Знамя Победы. Это копии алого советского флага, водруженного над Рейхстагом в
1945-м.
Долгожданное жителями Херсонской области событие сразу
попало в Сеть, ведь целых восемь лет любая демонстрация символики ССCP считалась
уголовно наказуемой. Однако в 2022 году, с освобождением города российскими солдатами
от украинских националистов, местные жители смогут встретить 9 Мая без опасений.
Поднимают алое знамя волонтеры общественной организации «Дорога
жизни». Она создана членами антифашистских, ветеранских и казачьих организаций
Новой Каховки. Она отмечают, что их цель — добровольческая работа и сохранение исторической
памяти народа.
Российские военные продолжают специальную операцию,
инициированную президентом России Владимиром Путиным. В ее рамках необходимо демилитаризовать
и денацифицировать Украину, сообщил глава государства.