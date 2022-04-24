Долгожданное жителями Херсонской области событие сразу

попало в Сеть, ведь целых восемь лет любая демонстрация символики ССCP считалась

уголовно наказуемой. Однако в 2022 году, с освобождением города российскими солдатами

от украинских националистов, местные жители смогут встретить 9 Мая без опасений.