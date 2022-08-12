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Волонтеры спасли избитую собаку в Ростове-на-Дону

Волонтеры спасли избитую собаку в Ростове-на-Дону
pxhere.com

Неизвестные живодеры жестоко избили собаку, а потом сбросили к реке. Израненное животное не могло самостоятельно выбраться на набережную.

Неравнодушные люди вызвали волонтеров. Те приехали и, используя специальные приспособления, вытащили собаку, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Пес некоторое время отлеживался, но потом поднялся и убежал.

Горожане поблагодарили волонтеров за спасение животного и неравнодушие. В местных пабликах пост о спасении собаки собрал множество комментариев. Многие возмущались жестокостью людей, избивших пса и бросивших его умирать.

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