Волонтеры спасли избитую собаку в Ростове-на-Дону

Неизвестные живодеры жестоко избили собаку, а потом сбросили к реке. Израненное животное не могло самостоятельно выбраться на набережную.
Неравнодушные люди вызвали волонтеров. Те приехали и, используя специальные приспособления, вытащили собаку, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Пес некоторое время отлеживался, но потом поднялся и убежал.
Горожане поблагодарили волонтеров за спасение животного и неравнодушие. В местных пабликах пост о спасении собаки собрал множество комментариев. Многие возмущались жестокостью людей, избивших пса и бросивших его умирать.