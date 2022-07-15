Волонтеры Подмосковья передали помощь жителям Донецка

«Очень радует, что к акции «Доброе дело» присоединяется всё больше людей, в том числе представители государственного и частного бизнеса. На этот раз отправили в Донбасс средства реабилитации». — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.