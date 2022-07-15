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Волонтеры Подмосковья передали помощь жителям Донецка

Волонтеры Подмосковья передали помощь жителям Донецка
Pravda/Global Look Press

Волонтеры из Подмосковья  привезли жителям ДНР гуманитарную помощь для семей с детьми с ограниченными возможностями, сообщили «Петербуржский дневник».

 «Очень радует, что к акции «Доброе дело» присоединяется всё больше людей, в том числе представители государственного и частного бизнеса. На этот раз отправили в Донбасс средства реабилитации». — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

pxhere.com
pxhere.com

Инвалидную коляску получила семья, в которой ребенок растет с повреждением мозга, а другому ребенку передали шведскую лестницу, так как у мальчика ДЦП, сообщает телеканал «360».

Девочке Веронике, у которой поставлен диагноз ДЦП, подарили четырехколесный велосипед, и привезли коляску со специализированным креслом для ванной.

Ранее «Народные Новости» писали, что дети-сироты и рожденные после 24 февраля в Херсонской области получат российское гражданство.

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