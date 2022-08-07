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Волонтеры организации «Внуки» помогли пленным бойцам ВСУ записать видео для родных

Волонтеры организации «Внуки» помогли пленным бойцам ВСУ записать видео для родных
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Российские волонтеры международной общественной организации «Внуки» помогли украинским военнопленным записать видео для родных, а затем показали ответные сообщения. Об этом сообщают РИА Новости.

Послание для своих семей передали украинцы Сергей Бойчук и Игорь Лемешев, попавшие в руки союзных войск под Соледаром. Они отметили, что в плену с ними хорошо обращаются и у них все в порядке, передает издание.

«Я в плену, все нормально. Обращаются нормально. Люди нормальные, четкие, курить дают. Все по-человечески», — уточнил Лемешко в обращении к супруге.

После того как волонтеры показали боевикам ответные видео, парни растрогались и поблагодарили россиян за помощь.

внуки военнопленные Россия Украина
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RusNewsToday24
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