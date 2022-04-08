Вологодским IT-специалистам дали отсрочку от армии

Отсрочка положена IT-специалистам в возрасте от 18 до 27 лет, которые работают по

трудовому договору в аккредитованных организациях не менее 11 месяцев в течение

года. Они должны иметь высшее образование по утвержденному перечню специальностей

и направлений подготовки.