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    Вологодским IT-специалистам дали отсрочку от армии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pexels.com

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    pexels.com

    Отсрочкой от службы в армии смогут воспользоваться сотрудники
    89 аккредитованных IT-компаний
    Вологодской области, сообщает «Красный
    север»    .

    Отсрочка положена IT-специалистам в возрасте от 18 до 27 лет, которые работают по
    трудовому договору в аккредитованных организациях не менее 11 месяцев в течение
    года. Они должны иметь высшее образование по утвержденному перечню специальностей
    и направлений подготовки.

    «Важная задача – не допустить замедления темпов развития
    ИT-отрасли в условиях ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное
    функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый
    потенциал», – сообщил изданию губернатор Вологодской области Виталий Тушинов.

    Еще одной мерой поддержки IT-специалистов стала льготная ипотека, уточнил глава региона. Тушинов
    отметил, что Минцифры России увеличило возраст участвующих в программе
    сотрудников до 45 лет, а минимальный порог дохода был снижен «на 50 тысяч
    рублей для регионов».

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