Вологодским IT-специалистам дали отсрочку от армии

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Отсрочкой от службы в армии смогут воспользоваться сотрудники
89 аккредитованных IT-компаний
Вологодской области, сообщает «Красный
север».
Отсрочка положена IT-специалистам в возрасте от 18 до 27 лет, которые работают по
трудовому договору в аккредитованных организациях не менее 11 месяцев в течение
года. Они должны иметь высшее образование по утвержденному перечню специальностей
и направлений подготовки.
«Важная задача – не допустить замедления темпов развития
ИT-отрасли в условиях ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное
функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый
потенциал», – сообщил изданию губернатор Вологодской области Виталий Тушинов.
Еще одной мерой поддержки IT-специалистов стала льготная ипотека, уточнил глава региона. Тушинов
отметил, что Минцифры России увеличило возраст участвующих в программе
сотрудников до 45 лет, а минимальный порог дохода был снижен «на 50 тысяч
рублей для регионов».