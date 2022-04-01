Вологодские хлебопеки изготовят новый сорт хлеба

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Предприятие «Устюжны» начнет выпускать хлеб по собственной рецептуре
через месяц. На данный момент технология приготовления находится на доработке.

Директор хлебозавода Ирина Виноградова отметила, что предприятие
получило от государства новое оборудование. Об этом пишет «Красный
север».

«Завод уникален технологией производства – хлеб пекут на
дровах, что крайне редко встречается при наличии газа и других видов топлива»,
— рассказала Ирина.

Сообщается, что хлебозавод буде работать и при введенных санкциях.
Проблем со сбытом продукции не предвидится.

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