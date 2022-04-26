Володин: Зеленский должен ответить за планирование покушений на Соловьева и Симоньян

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Президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность за планирование убийств известных российских тележурналистов, в числе которых Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что накануне силы ФСБ пресекли покушение не только на Соловьева и Симоньян, но и на их именитых коллег Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна. По словам Володина, киевские власти уже перешли к терактам против граждан других государств.
«Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», — написал спикер Государственной думы.
По словам Володина, все произошедшее является следствием поддержки официальным Киевом неонацистской идеологии. Такое развитие событий доказывает правильность и своевременность начала спецоперации РФ на Украине.