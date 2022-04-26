Володин: Зеленский должен ответить за планирование покушений на Соловьева и Симоньян

Депутат отметил, что накануне силы ФСБ пресекли покушение не только на Соловьева и Симоньян, но и на их именитых коллег Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна. По словам Володина, киевские власти уже перешли к терактам против граждан других государств.