Володин заявил о возникновении хаоса в правовой системе США

Также Володин упомянул, что пресс-секретарь Белого дома

Джейн Псаки отметила, что власти не просят американские фирмы покидать рынок

России. Однако конгресс, в это же время, пытается запретить правительству

сотрудничать с бизнесом, который остался в РФ.