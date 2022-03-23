Володин заявил о возникновении хаоса в правовой системе США

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что
американская правовая система погрузилась в хаос. Его слова приводит URA.RU.
Хаос наступил в правовой структуре Соединенных Штатов
Америки, убежден
Володин. С точки зрения парламентария, официальные представители Вашингтона
регулярно противоречат друг другу.
Одним из ярких примеров является предоставление финансовой
помощи украинским боевикам, хотя Конгресс США запретил поддерживать нацбатальон
«Азов» (организация, запрещенная в РФ).
«Правовая система США
продолжает деградировать. От официальных лиц Вашингтона практически
одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления. Кто-то
посмеется, что разговор о “загнивающем Западе” в нашей стране ведется
давно. Но сегодня хаос в США точно наступил», — сообщил Володин
в Telegram.
Также Володин упомянул, что пресс-секретарь Белого дома
Джейн Псаки отметила, что власти не просят американские фирмы покидать рынок
России. Однако конгресс, в это же время, пытается запретить правительству
сотрудничать с бизнесом, который остался в РФ.
Запад усилил санкционное давление на Российскую Федерацию
после начала Москвой военной спецоперации на Украине по ее демилитаризации и
денацификации.