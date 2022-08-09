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Володин заявил о нежелании западных компаний покидать российский рынок

Володин заявил о нежелании западных компаний покидать российский рынок
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Подавляющее большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на беспрецедентное давление и санкции. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил вице-спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что в России продолжают работать 77,6% иностранных предприятий. По его словам, они неохотно уходят с российского рынка, так как это чревато для них издержками. Кроме того, они могут потерять возможность вернуться, считает он.

«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов», — заявил вице-спикер Госдумы.

Вячеслав Володин ранее заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством. Он напомнил читателям своего Telegram-канала о ядерной бомбардировке японских Хиросимы и Нагасаки, передает телеканал «360».

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