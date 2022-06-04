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Володин: Запад исчерпал запас средств по «сдерживанию» России

Володин: Запад исчерпал запас средств по «сдерживанию» России
globallookpress/State Duma Russia

Запад уже исчерпал весь свой запас средств по «сдерживанию» развития России. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале политик прокомментировал решение Европейского союза принять шестой пакет санкций против Москвы. По его словам, западные лидеры выбирают между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан собственных государств.

«Анализируя его (шестой пакет санкций. — Прим.ред.), а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», — написал спикер.

Володин добавил, что основная нагрузка от антироссийских ограничений по инициативе США ложится на Европу.

Ранее сообщалось, что ЕС опубликовал санкционный список по новому пакету ограничений против России.

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