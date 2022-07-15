Володин во время посещения ЛНР выступил перед Народным советом республики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты посетили Луганскую Народную Республику. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно полученной информации, политик во время визита выступил перед Народным советом ЛНР. В ходе мероприятия он заявил о важности создания единого правового поля России и республики.
«Председатель ГД поблагодарил жителей Луганской Народной Республики за то, что они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России», – сказано в сообщении пресс-службы.
Володин также провел встречу с председателем Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко. В ходе общения он заявил о необходимости перехода к содержательной работе.